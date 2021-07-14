Старение "по часам": создана уникальная технологию расчета возраста [ Редактировать ]
Группа исследователей из Института Бака и Стенфордского университета разработала технологию, благодаря которой можно определить в крови белок, который может "рассказать" о биологическом возрасте человеческого организма. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Aging.
Специалисты занимались изучением образцов крови 1001 человека, возрастом от 8 до 96 лет. Основной целью проекта было выяснение того, как признаки хронических воспалительных заболеваний способны меняться в течение жизни. В итоге был найден особый биомаркер, характеризующий иммунное старение.
Отмечается, что у части добровольцев симптомы развивались раньше, а у других - позже. Таким образом, был создан алгоритм, который получил название iAge. Помимо своей основной функции, он способен генерировать уровень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также определить продолжительность жизни.
Читайте также, улучшить состояние здоровья и укрепить иммунитет поможет известный овощ - фиолетовая капуста, которую еще называют краснокочанной. Уровень антиоксидантов в фиолетовой капусте в 4,5 раза выше, чем в зеленых видах, что помогает замедлить старение на клеточном уровне.
Кроме того, международная команда исследователей из США, России и Сингапура провела ряд экспериментов и выяснила, что максимально возможная продолжительность человеческой жизни составляет 150 лет. С помощью метода можно примерно спрогнозировать срок жизни каждого конкретного человека.
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