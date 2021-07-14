Известная украинская певица Тина Кароль показала поклонникам кроссовки собственного бренда. Обувь артистки украшена золотым и серебряным принтом Новый снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Тина рассказала, что снаружи и внутри они сделаны из мягкой кожи. Принт на кроссовках - рисунок розы из микросхем в стиле digital-art.

До этого у Кароль появился собственный парфюм, "фирменная" ярко-красная губная помада, ароматы для дома в виде свеч и диффузоров, коллаборации с брендом постельного белья, дизайнерским брендом платочков и украинским брендом обуви.

Фото исполнительница подписала следующим образом:

Сделай себе красивое лето! Сияй и наслаждайся комфортом.Кроссовки, созданные в классическом дизайне и украшенные нежным золотистым и серебряным рисунком розы из микросхем в стиле digital-art, станут отличным решением для тебя, живущей в насыщенном ритме.

Ранее Тина Кароль выпустила клип на песню "Красиво".

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