Кабинет министров Украины утвердил введение на всех автомобильных путях Украины новых дорожных знаков. Новые изменения коснулись двух типов указателей.

Таким образом, знак 5.49, информирующий об изменении скорости движения автомобилей в населенных пунктах до 60 км/ч, был изменен и теперь скорость движения составит 50 км/ч. Известно, что еще в 2017 году знаки 5.63.1 и 5.63.2 также было принято решение переделать. Согласно им, скорость движения по населенным пунктам составила 50 км/ч.

Отмечается, что нововведение коснулось и знака "Пост ГАИ"., так как в 2015 году на территории Украины была ликвидирована Государственная автомобильная инспекция. Теперь на знаке будет изменена надпись на "Дорожная станция патрульной полиции".

Читайте также, украинское правительство приняло решение о внедрении нового дорожного знака, предупреждающего о минной опасности, а также взрывчатых веществах. Согласно документу, размер нового информационного щита должен составлять 70 на 140 сантиметров.

Кроме того, водители в Киеве заметили новые дорожные знаки, которые ранее нигде по стране не встречались. Подобный резкий переход может привести к потере водителем контроля над автомобилем при превышении скорости.

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