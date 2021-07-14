Рада запретила АРМА продавать конфискат без решения суда [ Редактировать ]
В среду, 14 июля, Верховная Рада запретила Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продавать имущество без решения суда.
Об этом стало известно в ходе заседания парламента.
Так, народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №5141.
"За" проголосовали 322 народных депутата.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада ликвидировала "Укроборонпром".
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