Зарплата Месси снизится наполовину [ Редактировать ]
Испанский футбольный клуб "Барселона" и нападающий Лионель Месси достигли принципиального соглашения по новому контракту. Об этом сообщает ua-football.com.
По информации источника издания, соглашение будет рассчитано на пять лет. При этом 34-летний футболист согласился на снижение зарплаты на 50%.
Месси принял условия "Барселоны", поскольку понимает, что экономическая ситуация в каталонском клубе очень тяжелая, и он должен первым показать пример всем остальным игрокам. Отмечается, что деньги не были проблемой в переговорах, а важным вопросом было налогообложение.
В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины.
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