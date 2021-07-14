Испанский футбольный клуб "Барселона" и нападающий Лионель Месси достигли принципиального соглашения по новому контракту. Об этом сообщает ua-football.com.

По информации источника издания, соглашение будет рассчитано на пять лет. При этом 34-летний футболист согласился на снижение зарплаты на 50%.

Читайте также Гол украинского форварда на Евро-2020 попал в престижную номинацию

Месси принял условия "Барселоны", поскольку понимает, что экономическая ситуация в каталонском клубе очень тяжелая, и он должен первым показать пример всем остальным игрокам. Отмечается, что деньги не были проблемой в переговорах, а важным вопросом было налогообложение.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.