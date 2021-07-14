Зеленский учредил новую награду [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский учредил новую государственную награду "Национальная легенда Украины". Она будет вручаться за выдающиеся заслуги в становлении независимой Украині, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что этой наградой будут отмечать за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.
Также награду будут вручать тем, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.
Рисунок этой награды будет утвержден по результатам всеукраинского конкурса, который должен подготовить и провести Кабинет министров.
Правительство должно до 9 августа представить на утверждение президенту проект положения о награде "Национальная легенда Украины" и проекты рисунка.
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