Стрельба под Одессой: полиция установила личности нарушителей [ Редактировать ]
Полиция Одесской области установила личность нарушителя, который устроил стрельбу из автомата в селе Фонтанка. Также установлен водитель автомобиля, который создавал аварийную ситуацию на дороге.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
По словам начальника Нацполиции в Одесской области Олега Беха, человек, который открыл стрельбу, установлен. Он понесет наказание в соответствии с законодательством.
"Также установлено водителя автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. В отношении мужчины будет составлен административный протокол", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в селе Фонтанка Одесской области мужчина открыл стрельбу из автомата, празднуя свадьбу. Инцидент произошел возле торгового центра "Ривьера". Полиция ввела операцию "Перехват".
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