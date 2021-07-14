Режим Александра Лукашенко задерживает правозащитников в Беларуси из-за страха перед "независимыми голосами". Такие действия белорусских властей будут иметь последствия.

Об этом заявил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано.

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"Беларусь: продолжаются аресты и обыски в отношении (правозащитного центра "Весна" - ред.), Хельсинского комитета и других НПО (неправительственных организаций - ред.)", - написал он в своем Twitter.

По словам Стано, режим Лукашенко боится "всех независимых голосов" и сейчас проводит "решительную атаку", чтобы заставить их замолчать.

"Наглое нарушение прав и свобод человека - это будет иметь последствия", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что Беларусь обвинила Запад в попытках сделать из страны "вторую Украину".

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