Евросоюз пригрозил Лукашенко последствиями за преследование правозащитников [ Редактировать ]
Режим Александра Лукашенко задерживает правозащитников в Беларуси из-за страха перед "независимыми голосами". Такие действия белорусских властей будут иметь последствия.
Об этом заявил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано.
"Беларусь: продолжаются аресты и обыски в отношении (правозащитного центра "Весна" - ред.), Хельсинского комитета и других НПО (неправительственных организаций - ред.)", - написал он в своем Twitter.
По словам Стано, режим Лукашенко боится "всех независимых голосов" и сейчас проводит "решительную атаку", чтобы заставить их замолчать.
"Наглое нарушение прав и свобод человека - это будет иметь последствия", - подытожил он.
Ранее сообщалось, что Беларусь обвинила Запад в попытках сделать из страны "вторую Украину".
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