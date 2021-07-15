В Министерстве здравоохранения Украины не исключают возможность введения в стране локдауна осенью 2021 года. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, на территории Украины в настоящее время есть реальная возможность избежать ужесточения карантинных ограничений.

И это не только соблюдение противоэпидемических норм. Это и обращение к своим старшим родственникам - родителям, дедушкам, бабушкам – чтобы они пошли и приоритетно сделали прививку против коронавирусной болезни.

Отмечается, что в случае иммунизации граждан, старше 60 лет, хотя бы на 80%, рост количества заболевших COVID-19 был бы не настолько критичным, чем ожидается. Если они будут вакцинированы, тогда рост числа новых случаев будет оцениваться по двум составляющим - потенциального воздействия на состояние и жизнь людей, а также влияние на экономику.

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Кроме того, ВОЗ начала тренинги для преподавателей медицинских университетов Украины, чтобы привлечь студентов 4-5 курсов и интернов к вакцинации от COVID-19 и снизить нагрузку на медицинских работников. Привлечение волонтеров и студентов - это стандартная процедура, применяемая в других странах.

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