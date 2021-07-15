В международном аэропорту "Одесса" в четверг, 15 июля, приняли решение отменить все рейсы на вылет и прилет. Такая информация появилась на табло воздушных ворот.

В частности, такая ситуация коснулась авиаперелетов в Турцию, Польшу, Египет, а также Израиль. Помимо международных рейсов были отменены и внутренние - в Киев. Столь необычная ситуация возникла в связи с тем, что несколько недель назад в аэропорту началась подготовка к введению в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы.

Для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации, было выдано NOTAM A2243/21, согласно которому Международный аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля до 12:00 16 июля.

Отмечается, что аэропорт после открытия новой полосы будет иметь возможность обслуживать более 2 млн пассажиров в год.

Читайте также, аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2023 году закроют на 8-9 месяцев, чтобы удлинить и усилить полосу. Работы по реконструкции аэродрома также будут включать усиление покрытия рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов, чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры.

Кроме того, в международном аэропорту "Борисполь" проверяли информацию о якобы минировании самолета рейса "Тбилиси-Киев". Во время проведения проверки аэропорт не прекращал свою работу, сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника.

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