Украинцы смогут беспрепятственно путешествовать в еще одну страну [ Редактировать ]
Для украинских туристов открылись границы Словении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Согласно данным МИД, режим временного въезда на территорию Словении будет действовать для граждан Украины при условии наличия одного из следующих документов:
- Предоставления негативного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы);
- Отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы);
- Сертификат о прививках против COVID-19.
Отмечается, что помимо въезда в страну на туристических условиях, граждане Украины имеют возможность заезжать как транзитные пассажиры, сроком на 12 часов.
Читайте также, Европейский союз добавил Украину в перечень государств, граждане которых смогут посещать страны ЕС с необязательными, в том числе туристическими, поездками. Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательной для государств-членов ЕС.
Кроме того, правительство Словакии с 9 июля 2021 года приняло решение изменить правила въезда на свою территорию для иностранцев. Изоляция может быть прекращена, путем получения отрицательного ПЦР-теста, такой сертификат содержит необходимую информацию на трех языках.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Вакцинация препаратами должна происходить за 2 недели до поездки
Внимание пограничников привлек подозрительный микроавтобус
В четверг, 13 июля, Арсен Аваков решил покинуть пост министра внутренних дел, который он занимал еще с 2014 года
Ситуация коснулась 4 направлений