Для украинских туристов открылись границы Словении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Согласно данным МИД, режим временного въезда на территорию Словении будет действовать для граждан Украины при условии наличия одного из следующих документов:

Предоставления негативного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы);

Отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы);

Сертификат о прививках против COVID-19.

Отмечается, что помимо въезда в страну на туристических условиях, граждане Украины имеют возможность заезжать как транзитные пассажиры, сроком на 12 часов.

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Кроме того, правительство Словакии с 9 июля 2021 года приняло решение изменить правила въезда на свою территорию для иностранцев. Изоляция может быть прекращена, путем получения отрицательного ПЦР-теста, такой сертификат содержит необходимую информацию на трех языках.

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