В четверг, 15 июля, в Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб полицейский. Авто вылетело в кювет. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На автодороге вблизи города Родинское авто выехало в кювет и перевернулось.

Майор полиции 38-летний Александр Корж вместе с коллегой на служебном автомобиле доставлял из Луганской области злоумышленника, задержанного за изнасилование.

"Александр, управлявший автомобилем, погиб, пассажиры получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Полицейский работал в органах внутренних дел 21 год. В частности, по линии розыска без вести пропавших лиц (вернул домой сотни людей) и преступников, которые скрывались от закона. С начала года занял должность старшего оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений отдела уголовной полиции и занимался тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

Читайте также, в городе Херсон автомобиль, принадлежащий патрульному, совершил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места аварии. по факту ДТП началось служебное расследование, в настоящее время виновника трагедии отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, под Херсоном сотрудник ГСЧС Украины устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие - он выехал на дороге на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ". После столкновения автомобилей спасатель и его пассажиры были госпитализированы.

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