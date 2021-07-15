В кровавом ДТП под Донецком погиб полицейский [ Редактировать ]
В четверг, 15 июля, в Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб полицейский. Авто вылетело в кювет. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
На автодороге вблизи города Родинское авто выехало в кювет и перевернулось.
Майор полиции 38-летний Александр Корж вместе с коллегой на служебном автомобиле доставлял из Луганской области злоумышленника, задержанного за изнасилование.
"Александр, управлявший автомобилем, погиб, пассажиры получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Полицейский работал в органах внутренних дел 21 год. В частности, по линии розыска без вести пропавших лиц (вернул домой сотни людей) и преступников, которые скрывались от закона. С начала года занял должность старшего оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений отдела уголовной полиции и занимался тяжкими и особо тяжкими преступлениями.
Читайте также, в городе Херсон автомобиль, принадлежащий патрульному, совершил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места аварии. по факту ДТП началось служебное расследование, в настоящее время виновника трагедии отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Кроме того, под Херсоном сотрудник ГСЧС Украины устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие - он выехал на дороге на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ". После столкновения автомобилей спасатель и его пассажиры были госпитализированы.
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