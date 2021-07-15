В стране война, кризис, двузначная инфляция, люди беднеют с каждым днем. А власть вместо снижения налогового бремени для населения, работающих предприятий, решила проспонсировать игорный бизнес.

Так Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко прокомментировал голосование монобольшинства за снижение налога на прибыль для организаторов онлайн-казино и букмекеров.

"На фоне налоговых инициатив власти, собранных в законопроекте №5600, существенное снижение налогов на прибыль онлайн-казино, букмекеров и прочих игорных контор выглядит как откровенное издевательство. У нас двузначная инфляция, люди с каждым днем становятся все беднее, но правительству это не интересно. Их интересует создание налогового комфорта для собственников игорного бизнеса", – сказал политик.

Юрий Бойко назвал легализацию игорного бизнеса несвоевременной и опасной.

"ОП-ЗЖ изначально указывала, что это лоббистский законопроект, призванный улучшить жизнь собственникам игорного бизнеса. В стране, где седьмой год идет война, экономика находится в глубоком кризисе, стоит реальная угроза третьей волны эпидемии коронавируса, катастрофическое падение рождаемости, люди массово выезжают за границу, власть вместо решения всех этих вопросов не придумала ничего лучше, как распродать землю и превратить Украину в страну лудоманов и наркоманов", – подчеркнул политик.

Власть должна не налоги повышать, а начать решать жизненно важные для людей вопросы, уверен Юрий Бойко.

"У нас люди получают мизерные пенсии и зарплаты, каждый месяц – очередной виток тарифов и цены, прожиточный минимум давно не соответствует реальному, все социальные выплаты требуют пересмотра в сторону увеличения. И в это же время принимаются законы, облегчающие жизнь игорному бизнесу и повышаются налоги для людей. Это не государственный подход. Они ничего не собираются делать для людей и экономики страны. Я считаю, что это вредительский курс, его нужна менять. Такая власть людям не нужна", – резюмировал Сопредседатель ОП-ЗЖ.