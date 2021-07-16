Экс-депутата Жеваго объявили в международный розыск [ Редактировать ]
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15 июля Интерпол объявил в международный розыск бывшего народного депутата и экс-владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, которая подала запрос в Интерпол.
27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО "Банк "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 млн долларов США этого финансового учреждения. Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем.
После того как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности, списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. А банк признали неплатежеспособным.
Между тем в пресс-службе бизнесмена "Интерфаксу-Украина" заявили, что Интерпол только рассматривает дело Жеваго, окончательно решение по нему еще не принято.
Ходатайство украинского бюро Интерпола было направлено в центральный офис организации еще в октябре прошлого года. Продолжительность его рассмотрения свидетельствует, что приведенные в документе аргументы не убедительны и требуют тщательного изучения.
Константин Жеваго
Константин Жеваго родился 7 января 1974 года в поселке Иультин Чукотского автономного округа России. Образование получил в Киевском государственном экономическом университете по специальности "Учет и анализ внешнеэкономической деятельности".
С 1993 по 1996 год работал в должности финансового директора ЗАО "Финансы и Кредит", а потом стал председателем правления. После этого стал заместителем главы совета ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" и вошел в состав наблюдательного совета "Укрнафты".
Константин Жеваго избирался народным депутатом Верховной Рады Украины III-VIII созывов, то есть работал в политике с 1998 года. В октябре 2012 года он выиграл выборы в Раду по округу №150 в Полтавской области.
На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года Жеваго проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Мовчану.
По данным Forbes Украина за 2021 год Константин Жеваго входит в тройку богатейших украинцев, его состояние - $2,4 млрд.
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