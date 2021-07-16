Исследование компании Ford of Europe показало, что около 70 процентам опрошенных в определенной степени не хватает запаха бензина. Поэтому компания выпустила парфюм Mach-Eau GT, пишет auto.24tv.ua.

По словам производителя автомобилей, это "премиум-аромат для тех, кому по душе продуктивность нового полностью электрического Mustang Mach-E GT, но кто все еще любит чувствовать запахи традиционных бензиновых автомобилей".

Отмечается, что новый аромат - это не просто чистый запах бензина. В Ford говорят, что парфюм совмещает дымчатые аккорды, аспекты каучука и даже элемент "животного" - все это создает отсылки к Mustang. А форма бутылки напоминает бензоколонку.

Mach-Eau GT был создан известным консультантом по ароматов Olfiction, а их отправной точкой является изучение химических веществ, выделяющихся из салонов автомобилей, двигателей и бензина. К этим химическим веществам относятся бензальдегид и паракрезол, которые затем смешивают с синим имбирем, лавандой, геранью и сандаловым деревом.

Хотя такой аромат действительно существует - он был представлен на Фестивале скорости в Гудвуде - купить его не получится. Это лишь часть цели Ford развенчать мифы про электрические автомобили и убедить владельцев, которые не владеют электромобилями, в потенциале электрифицированных транспортных средств.

Ранее мы писали о том, что NASA выпустит парфюм с ароматом космоса.

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