Фотокореспондент агентства Reuters Даниш Сиддикуи погиб в Афганистане в результате вооруженного противостояния между афганской армией и группировкой "Талибан".

Он освещал конфликт и попал под перекрестный огонь в районе пограничного перехода с Пакистаном, сообщает издание. В ходе операции силы Афганистана отражали нападение талибов на рыночную площадь в городе Спин-Болдак.

Сиддикуи работал в стране с 12 июля в составе афганского спецподразделения по базированию в Кандагаре. Руководство Reuters заявило, что будет сотрудничать с властями Афганистана, чтобы выяснить больше информации о смерти журналиста.

Фоторепортер Даниш Сиддикуи работал в Reuters с 2010 года и освещал военные конфликты в Афганистане и Ираке, кризис беженцев рохинджа (за снимки его номинировали на Пулитцеровскую премию), а также протесты в Гонконге и землетрясение в Непале.

Ранее сообщалось, что в Страсбурге внезапно скончался известный украинский журналист.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.