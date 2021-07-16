Журналиста Reuters убили в Афганистане [ Редактировать ]
Фотокореспондент агентства Reuters Даниш Сиддикуи погиб в Афганистане в результате вооруженного противостояния между афганской армией и группировкой "Талибан".
Он освещал конфликт и попал под перекрестный огонь в районе пограничного перехода с Пакистаном, сообщает издание. В ходе операции силы Афганистана отражали нападение талибов на рыночную площадь в городе Спин-Болдак.
Сиддикуи работал в стране с 12 июля в составе афганского спецподразделения по базированию в Кандагаре. Руководство Reuters заявило, что будет сотрудничать с властями Афганистана, чтобы выяснить больше информации о смерти журналиста.
Фоторепортер Даниш Сиддикуи работал в Reuters с 2010 года и освещал военные конфликты в Афганистане и Ираке, кризис беженцев рохинджа (за снимки его номинировали на Пулитцеровскую премию), а также протесты в Гонконге и землетрясение в Непале.
Ранее сообщалось, что в Страсбурге внезапно скончался известный украинский журналист.
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