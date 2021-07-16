Основатель крупной украинской IT-компании Genesis Владимир Многолетний оказался сыном одного из лидеров террористов оккупированного Луганска. Об этом в Facebook сообщил эксперт Алексей Голобуцкий.

"Друзья, которые мониторят сепаратистские сайты, на днях обнаружили там новое лицо - некого Многолетнего Владимира Федоровича, назначенного первым замом председателя так называемой "таможни ЛНР", - написал он.

По данным Голобуцкого, ранее Многолетний занимал должность директора филиала "Архангельский" ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности России", которое занималось охраной российских оборонных предприятий.

Украинский Google выдает множество материалов об успешном украинском IT-предпринимателе Владимире Многолетнем. Родом из небольшой сибирской деревни, Многолетний заработал свой первый миллион в Москве, в инвестиционной компании "Ренессанс-Капитал" еще в середине нулевых. Именно его политолог называет сыном первого заместителя председателя так называемой "таможни ЛНР". В качестве подтверждения приводится фотография со свадьбы IT-предпринимателя Многолетнего, на которой он стоит рядом с человеком действительно очень похожим на Многолетнего В.Ф. из т.н. ЛНР.

"Фото со свадьбы и скрин с сайта "ЛНР" прилагаются. Думаю, украинский айтишник Многолетний без труда узнает на фото своего отца", - заключает Голобуцкий, - "Интересно, может ли быть связан успех IT-бизнеса сына в Украине с деятельностью отца в России? Тут есть над чем подумать СБУ".

Владимир Многолетний-младший – слева, Владимир Многолетний-старший – в центре

Компания Genesis была основана Владимиром Многолетним и Василием Ульяновым в 2009 году и сегодня является одной из крупнейших IT-компаний Украины. Ее специализация - медиабизнес и электронная коммерция на развивающихся рынках, а также создание неигровых приложений (приложение для похудения BetterMe скачали десятки миллионов пользователей по всему миру).