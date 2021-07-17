Визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоится в августе, а не июле, как заявляли в Офисе президента после телефонной беседы глав государств. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

После первого телефонного разговора руководителя Офиса президента Андрея Ермака и заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, который состоялся 24 июня, стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений.

На этом настаивали в Белом доме, из-за ошибки Офиса президента, неверно передавшего на сайте главы государства смысл беседы Зеленского с Байденом. Пресс-служба Зеленского сообщила, что президент США выступил за предоставление Украине ПДЧ в НАТО.

Во время этих согласований, по словам источников, Вашингтон вычеркнул слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.

По нашей информации издания, Белый дом предлагает Киеву провести этот визит в конце августа, - но до Дня Независимости Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский резко прокомментировал последние переговоры Байдена и Меркель. Глава государства заявил, что не видит от партнеров конкретных шагов против "Северного потока-2".