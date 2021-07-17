Во Львовской области задержали подозреваемого в двух убийствах, которые произошли 5 и 17 июля. Об этом сообщает Нацполиция.

17 июля в Стрые возле церкви на улице Выговского нашли тело 43-летнего мужчины с двумя огнестрельными ранениями в области груди.

Во время отработки в городе копы заметили подозрительного мужчину, который остановил рейсовый автобус и поехал в направлении Сколе. Чтобы не вызвать подозрений, патрульные остановили автобус уже за чертой города.

Подозрительного мужчину задержали, во время обыска у него нашли обрез ружья и патроны.

Стрелком оказался ранее судимый 23-летний житель Львовской области. Как оказалось, он причастен к убийству 40-летнего жителя Стрыя Ивана Гарбыча, которое произошло 5 июля на пересечении улиц Вокзальной и 1-го ноября. Тогда убийца стрелял практически в упор, вероятно из дробовика.

В обоих случаях на телах жертв были обнаружены по два огнестрельных ранения.

По данным Zaxid.net, стрелок не имел конфликтов со своими жертвами и совершал убийства "ради интереса".

Подозреваемого задержали, за умышленное убийство (ч.2 ст.115 УКУ) ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное.

Напомним, что на днях под Житомиром 15-летняя девушка зарезала своего парня и спрятала под кирпичами.