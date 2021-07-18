В субботу, 17 июля в результате падения деревьев в с. Гавриловна и с. Сухолучье Вышгородского района погибли 2 человека и 1 человек госпитализирован.

Как сообщает пресс-службу ГСЧС, трагедия произошла около 16 часов из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра).

"Подразделениями ГСЧС убрано 4 поваленных дерева. К работам привлекалось 8 человек и 2 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по состоянию на 7 часов 18 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 101 населенный пункт в 3 областях (Киевская - 53, Житомирская - 35 и Черниговская - 13).

Напомним, в субботу, 17 июля на столичный регион обрушилась гроза. Дождь затопил улицы Киева, а со шквальный ветер ломал деревья и сносил легкие конструкции.

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