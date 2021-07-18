Президенту Бразилии Жаиру Болсонару разрешили покинуть больницу, в которую его госпитализировали из-за непрекращающейся икоты. Врачи разрешили главе государства лечиться в амбулаторно, сообщает Reuters.

В больнице Vila Nova Star, в которую госпитализировали Болсонару, заявили, что президент Бразилии останется под наблюдением бригады медиков, но уже в амбулаторных условиях.

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66-летний бразильский президент попал в больницу города Сан-Паулу для лечения непроходимости кишечника после ножевого ранения, полученного в 2018 году. Болсонару не понадобилось операционное вмешательство.

17 июля во время онлайн-мероприятия президент Бразилии заявил, что ему уже лучше, и он хочет вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что Папу Римского выписали из больницы после операции.

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