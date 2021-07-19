80% ожогов тела: в Днепре умер 29-летний боец, раненый на Донбассе [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Утром 19 июля, в Харькове умер 29-летний боец, который получил тяжелые травмы во время обстрелов позиций ВСУ на Донбассе 15 июля. Об этом сообщила советник главы Днепропетровского облсовета Татьяна Губа.
На рассвете остановилось сердце нашего земляка. Горбенко Александр Александрович, 29 лет. В 2014 году Саша встал на защиту нашей земли.
Александр Горбенко получил ожоги 80% тела, после ранения его вертолетом доставили в больницу Харькова. Врачи четверо суток боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
Напомним, что в июле на фронте началось новое обострение. Только в субботу, 17 июля, в зоне ООС были ранены двое украинских военнослужащих.
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