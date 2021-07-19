В Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси, которые в этом году пройдут в Украинской Православной Церкви 27 и 28 июля, прибудут чудотворные иконы Пресвятой Богородицы и святыни из разных уголков Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) отметил, что чудотворные иконы и святыни возглавят большой Крестный ход.

"Предварительно запланировано прибытие на празднование в Киев Почаевской иконы Пресвятой Богородицы - это святыня Почаева, Святогорской иконы Богородицы - это святыня Востока, иконы Божией Матери Зимненская и Касперовской иконы Божьей Матери - святыня Юга. Также будет ковчег с мощами святого князя Владимира и другие святыни. Чудотворные иконы возглавят Крестный ход. Когда мы придем в Киево-Печерскую лавру, начнется Всенощное бдение, а иконы и святыни будут принесены в Трапезный храм, где будут находиться до вечера 28 июля. Для верующих будет возможность и ночью, и днем, прийти и помолиться. У святынь будут постоянно совершаться акафисты и молебны", - рассказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ напомнил, как появилась традиция празднования Дня Крещения Руси.

"Идея о праздновании 900-летия Крещения Руси принадлежала православным киевлянам, которые обратились с этой идеей к митрополиту Киевскому и Галицкому Платону. После большевистского переворота о Крещении Руси не принято было вспоминать, и только в конце ХХ века, когда приближалось празднования 1000-летия Крещения Руси, советская власть позволила впервые отпраздновать эту знаменательную дату. Но 28 июля, как день Крещения Руси появилось уже в нашу новейшую историю существования независимого государства и в течение многих лет 28 июня в Киево-Печерской лавре совершается праздничное богослужение в присутствии епископата, многочисленного духовенства и верующих Украинской Православной Церкви", - отметил владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что с 2014 года по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия Крестный ход в честь Крещения Руси в день памяти святого равноапостольного князя Владимира становится традицией.

Как сообщалось ранее, в Киеве 27 и 28 июля Украинская Православная Церковь готовит торжества в честь 1033-летия Крещения Руси.

Состоятся богослужения на Владимирской горке и в Киево-Печерской лавре, а также всеукраинский Крестный ход.

В 2020 году Крестный ход верующих УПЦ в Киеве не состоялся из-за запрета на массовые мероприятия во время пандемии.

В 2019 году в Крестном ходе в День Крещения Руси приняли участие более 300 тыс верующих Украинской Православной Церкви.