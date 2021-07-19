В Черкасской области чиновника Госгеокадастра уличили во взятке, размером в 10 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

За получение неправомерной выгоды не чистый на руку исполняющий обязанности начальника одного из отделов ГУ Госгеокадастра должен был передать земельный участок в частную собственность.

По данным следствия, служащий требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду за решение вопроса о передаче в собственность земельного участка для ведения хозяйственной деятельности. Уличен и задержан непосредственно во время передачи средств.

Отмечается, что злоумышленник получил уведомление о подозрении в совершении преступления. Его ждет длительный тюремный срок.

Читайте также, заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации и его сообщника задержали при получении взятки в размере $160 тыс. Замгубернатора пытался "срубить денег" с украинца, который хотел купить государственный отельный комплекс.

Кроме того, в Одессе правоохранители задержали во время получения взятки, размером в 50 тысяч гривен. Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.