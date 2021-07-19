Закрыть страну для российских туристов из-за распространения штамма "дельта" предложил президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан. С таким предложением он выступил в блоге на страницах Gazete Oksijen.

По словам медика, Россия входила в список стран с наибольшим распространением этой мутации, когда было возобновлено авиасообщение (с 22 июня - ред.).

В Москве сейчас число заболевших бьет ежедневные рекорды. Мы точно не должны были принимать российских туристов.

Как сообщали "Подробности", ранее министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой заявил, что Турция может закрыть свои границы для иностранцев в случае резкого роста скачка заболеваемости штаммом "дельта".

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Напомним, что с 4 июня для пересечения турецкой границы туристам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа до пересечения границы. Или быстрого теста на антиген, сделанного в течение последних 48 часов.

Представление ПЦР-теста и соблюдение карантина не требуется, если пассажир, следующий в Турцию, предъявит документ, выданный официальными органами соответствующей страны, что свидетельствует о том, что он был привит по крайней мере за 14 дней до прибытия в Турцию или что они вылечились от болезни за последние 6 месяцев.

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Для въезда в Турцию необходимо иметь один из документов:

Документ о вакцинации от COVID-19, сделанный не ранее чем за 14 дней до приезда в страну;

Документ, удостоверяющий, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 72 часа до приезда;

Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже, чем за 48 часов до приезда.

Напомним, что с 15 марта в Турции изменили правила въезда. Всем желающим попасть в страну нужно заполнить специальную электронную анкету на сайте турецкого Минздрава за 72 часа до прилета и предъявить ее в аэропорту в электронном или бумажном виде. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип транспорта.