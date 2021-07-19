Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,21 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 июля установлен на таком уровне: 27,2301 гривен за 1 доллар (-0,0169 грн). При этом курс доллара на 16 июля составляет 27,2132 гривен за 1 доллар.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.