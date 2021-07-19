За календарный год госдолг вырос более чем на 300 миллиардов гривен. Еще, не дай Бог, пару лет такой политики власти и у нас страна будет банкротом. Об этом заявил в комментарии журналистам Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Надо заниматься реальным сектором экономики, поддерживать его, а не постоянно занимать деньги. Бюджет все время наполняется заимствованиями, а не за счет работающей экономики. И когда за календарный год госдолг увеличился более чем на 300 миллиардов гривен, то еще, не дай Бог, пару лет такой политики и наша страна будет банкротом. Это же все отдавать надо", – подчеркнул политик.

От также отметил, что сегодня в стране нет правительства в классическом понимании этого слова.

"На самом деле у нас нет Кабмина, у нас есть филиал Офиса президента, и все перестановки в этом филиале производятся по принципу личной преданности. Преданный делает что угодно, что ему скажут, невзирая на законность и интересы граждан", – сказал политик.

Есть ключевые задачи, для решения которых власть должна проявить политическую волю – это мир, снижение тарифов, прозрачное ценообразование и социальная защита людей.

"Должна быть политическая воля власти, чтобы люди получали наш украинский газ. У него себестоимость не высокая, не такая запредельная, как на внешних рынках. И так было всегда до 2014 года, и это надо вернуть. Цена газа тогда будет максимум 3000 грн. за тысячу кубов, а не 12-15 тыс., как сейчас. И второе – это электроэнергия "Энергоатома". Она доступна и должна идти людям. Потому что эта электроэнергия всегда была основным базовым стабилизирующим фактором по цене в нашей стране. Но мы все видели наплевательское отношение монобольшинства в парламенте к решению этих вопросов", – отметил Юрий Бойко.

Также, по его словам, недопустимо ведет себя власть и по отношению к пенсионерам.

"Несправедливость должна быть остановлена. Нужно урезать расходы на чиновников и силовиков, на все эти ГБР, НАБУ и т.д., которые высасывают из бюджета миллиарды гривен. Эти деньги нужно отдать пенсионерам. И заниматься развитием экономики, создавать рабочие места. Не землю продавать и казино открывать, а принимать законы, направленные на поддержку промышленного сектора, его развитие, чтобы экономика работала и бюджет наполнялся. А строительство полицейского государства с бедным населением – это тупиковый путь. Поэтому ОП-ЗЖ считает, что выходом могут быть только перевыборы этой власти", – резюмировал Юрий Бойко.