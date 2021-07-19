Во Львове мужчина погиб при жутких обстоятельствах [ Редактировать ]
Во Львове случилось обрушение стены нежилого дома. В результате страшного инцидента погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-центр государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели получили информацию о происшествии в 16:39. Они выехали на улицу Русскую, 8. Они занимались разбором разрушенных конструкций.
В 16:39 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в г. Львове на ул. Русская, 8 состоялось разрушение стены нежилого дома. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения Львова, которые проводили разбор разрушенных конструкций.
Отмечается, что под завалами было найдено тело неизвестного мужчины. Его личность в настоящее время устанавливают правоохранители.
Читайте также, в Дрогобыче, который находится в Львовской области, разрушился подъезд отселенной многоэтажки, которая обвалилась в 2019 году. Спасатели около 13:00 получили информацию о том, что в отселенном доме произошло разрушение левой части второго подъезда.
Кроме того, в Одессе, на улице Старопортофранковской, произошло чрезвычайное происшествие. На парковку рухнул двухэтажный нежилой дом, сейчас устанавливают, кто является владельцем двух поврежденных автомобилей.
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