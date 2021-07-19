В Израиле более миллиона человек остались непривитыми/ фото: knews.kg

Правительство Государства Израиль приняло решение ужесточить карантинные ограничения в связи с риском развития в стране штамма коронавирусной инфекции "Дельта". Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет.

По его словам, "Дельта"-штамм COVID-19 в настоящее время распространяется по миру и делает его "красным, так как мутация является достаточно заразной.

Пандемия штамма Дельта продолжает быстро распространяться по миру. Это гораздо более заразная мутация, чем предшествовавшие ей. Мир становится "красным".

Отмечается, что глава правительства выступил с призывом к более миллиону невакцинированным гражданам обязательно делать прививки. Также Беннет рекомендовал носить маски в закрытых помещениях, а главной целью правительства он назвал открытие учебного года без сбоев.

Читайте также, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил усилить меры контроля за соблюдением карантинных ограничений. Также он поручил Министерству внутренней безопасности урегулировать правовые аспекты использования технологических средств контроля.

Кроме того, с этой недели Израиль начал предлагать третью дозу вакцины BioNTech/Pfizer от COVID-19 взрослым гражданам с уязвимым иммунитетом. В заявлении Министерства здравоохранения Израиля отмечается, что, учитывая ситуацию, третья доза вакцины будет вводиться взрослым гражданам с заболеваниями.

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