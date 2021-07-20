В Украину с визитом прибудет советник Государственного департамента США Дерек Чолле. Об этом сообщил экс-посол Валерий Чалый.

Визит советника вероятно будет связан с обсуждением "Северного потока-2".

В ближайшее время ждем в Украине советника Госдепартамента США (это должность ранга заместителя Госсекретаря) Дерека Чолле. Дипломат из команды Обамы-Байдена (конечно же близок к госсекретарю Энтони Блинкену) по должности привлекается к специальным визитам и переговорам по конкретным важным актуальным вопросам.

Отмечается, что Чолле уже приезжал в Украину в июне 2014 года в ранге помощника министра обороны США.

Учитывая то, что кроме Украины советник Госдепа посетит Польшу - очевидно значительное внимание будет уделено вопросу "Северному потока-2".

Ранее в ОП рассказали о встрече Байдена с Зеленским.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.