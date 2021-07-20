Киев останется без газа: назван список улиц [ Редактировать ]
Во вторник, 20 июля, в центральной части Киева отключат газоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба "Киевгаза".
Причина - прокладка распределительного газопровода низкого давления по улице Трехсвятительской.
На каких улицах отключат:
- Михайловская, дома 2, 6, 6-а, 2-в,
- Костельная, дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15,
- Трехсвятительская, дома 3,9,
- Крещатик, дом 8,
- Грушевского, 4-а.
Ранее в июне "Нафтогаз" повысила цену на газ до 11,94 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м.
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