В оккупированном Крыму на трассе Севастополь-Ялта в Балаклавском районе вечером 19 июля произошло масштабное ДТП. На 64 километре автодороги водитель грузовика КАМАЗ выехал на встречную полосу движения и протаранил пять легковых автомобилей. Вот что журналистам сообщили в местной полиции:

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автомобилями "Мерседес" и "Дэу", затем с автомобилем "Рено", который он протащил примерно метров 700. Затем грузовик совершил столкновение с автомобилями "Хёндай" и "Ниссан". Далее грузовик совершает наезд на дорожное металлическое ограждение и съезжает с дороги в лесные насаждения.

На видео, которое выложили в сеть очевидцы, видно, что перед аварией КАМАЗ на огромной скорости вылетел на встречную полосу. Некоторым водителям удалось увернуться, но затем грузовик стал таранить автомобили.

В результате аварии 5 человек погибли, в том числе двое несовершеннолетних, 9 пострадали. По предварительным данным, у КАМАЗа отказали тормоза.

Напомним, что 19 июля в ДТП на Прикарпатье погиб известный украинский футболист.