В Крыму КАМАЗ без тормозов таранил автомобили: 5 человек погибли, 9 ранены (видео) [ Редактировать ]
Источник: YouTube
В оккупированном Крыму на трассе Севастополь-Ялта в Балаклавском районе вечером 19 июля произошло масштабное ДТП. На 64 километре автодороги водитель грузовика КАМАЗ выехал на встречную полосу движения и протаранил пять легковых автомобилей. Вот что журналистам сообщили в местной полиции:
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автомобилями "Мерседес" и "Дэу", затем с автомобилем "Рено", который он протащил примерно метров 700. Затем грузовик совершил столкновение с автомобилями "Хёндай" и "Ниссан". Далее грузовик совершает наезд на дорожное металлическое ограждение и съезжает с дороги в лесные насаждения.
На видео, которое выложили в сеть очевидцы, видно, что перед аварией КАМАЗ на огромной скорости вылетел на встречную полосу. Некоторым водителям удалось увернуться, но затем грузовик стал таранить автомобили.
В результате аварии 5 человек погибли, в том числе двое несовершеннолетних, 9 пострадали. По предварительным данным, у КАМАЗа отказали тормоза.
Напомним, что 19 июля в ДТП на Прикарпатье погиб известный украинский футболист.
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