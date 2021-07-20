Статистика бьет все рекорды: украинцы массово тонут [ Редактировать ]
В Украине с начала года утонули 808 человек. Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 20 июля.
Только с начала июля на водоемах страны погибло 265 украинцев. Из них 36 детей. Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибло 166 человек (из них 16 - несовершеннолетних), уже можно делать выводы о рекордной смертельную статистику несчастных случаев на воде в стране в этом году.
Самой частой причиной несчастных случаев на воде спасатели назвали купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.
Напомним, что мэр Ивано-Франковска запретил купаться в Быстрице под угрозой штрафа в 50 тысяч гривен. Такое решение приняли на оперативном совещании из-за трех смертей на реке за четыре дня.
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