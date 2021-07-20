В Великобритании представили необычное платье невесты, полностью сделанное из масок для лица. Создал наряд дизайнер Том Сильвервуд, а представила его модель Джемайма Хамбро. Об этом сообщает Hitched.

На платье ушло 1500 переработанных масок для лица.

Платье также уникально тем, что демонстрирует проблему загрязнения окружающей среды. Поскольку, по данным СМИ, каждую неделю в Великобритании выбрасывают 100 миллионов одноразовых масок.

Мы очень рады, что с сегодняшнего дня свадьбы в Великобритании вернутся без юридических ограничений. С учетом того, что этим летом состоятся тысячи свадеб, пары теперь могут с нетерпением ждать открытия танцполов, фуршетов с напитками и фотографий, полных улыбающихся лиц после снятия ограничений.

В Великобритания сняла полностью все ограничения на проведение свадеб, а Шотландия разрешила проводить свадьбы с 200 гостями.

Ранее мы писали о том, как молодая пара из Индии из-за карантинных ограничений и разгара пандемии коронавирусной инфекции решила сыграть свадьбу на борту самолета.

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