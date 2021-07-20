На президента Мали совершили покушение [ Редактировать ]
Источник: AFP
Двое вооруженных мужчин напали на временного президента Мали Ассими Гоиту. Нападение произошло во время молитвы по случаю праздника Курбан-байрам в мечети в столице Бамако, сообщает AFP. О состоянии президента пока не сообщается.
По данным агентства, у одного из нападавших был при себе нож. Он пытался ударить президента ножом, но ранил другого человека. Главу государства сразу увели с места происшествия. Получил ли он какие-то ранения, неясно.
Напомним, что в мае в Мали произошел государственный переворот. Военные задержали временного президента Ба Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана, которые должны были руководить страной до выборов. После задержания они подали в отставку, и их отпустили под домашний арест. И.о. президента стал полковник Ассими Гоита.
Как сообщали "Подробности", что 7 июля группа боевиков убила президента Гаити. После этого в стране было объявлено военное положение. Напавшие на президентский дворец были уничтожены, власти страны в Карибском бассейне до сих пор пытаются установить заказчиков убийства.
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