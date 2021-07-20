Япония потратила на проведение Олимпийских игр более 15 миллиардов долларов. Столь большие расходы на проведение спортивного праздника связаны с тем, что Игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Также, чтобы создать безопасную среду для спортсменов-участников Олимпиады, было дополнительно потрачено 900 миллионов долларов.

Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов.

Отмечается, что тридцать вторые летние Олимпийские игры в столице Японии Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Читайте также, спортсмены-победители Олимпийских игр в столице Японии Токио будут надевать на себя награды самостоятельно. Такое решение приняли организаторы соревнований, во время церемонии награждения не будет традиционных объятий и рукопожатий.

Кроме того, местных зрителей не допустят на мероприятия и соревнования в столичном регионе Японии. В Токио состоялась пятисторонняя дискуссия с участием представителей Организационного комитета Игр, Международного олимпийского комитета, а также местных властей.

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