В Одессе из-под стражи сбежал вор-рецидивист Сергей Кутафин. Правоохранители ввели в городе специальную операцию "Сирена". Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Мужчину разыскивают за совершение преступлений, предусмотренного частью 2 статьи 15, а также частью 2 статьи 185. Приметами сбежавшего преступника являются рост 170-175 см, худощавое телосложение, темные волосы, короткая стрижка, глаза карие, имеет царапины на теле и руках.

Разыскивается осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 185 УК, Кутафин Сергей Александрович, 1980 г.р., который 20 июля совершил побег из Одесского следственного изолятора.

Отмечается, что во время совершения побега он был одет в синего цвета, при этом на нем не было обуви. Владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого просят позвонить по телефону (048) 765-75-27 или по спецлинии 102.

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Кроме того, в Одессе мужчина подозреваемый в преступлении, сбежал из здания суда из-под конвоя. Его объявили о розыск. Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, позвонить в отдел полиции № 2 Одесского районного управления Нацполиции.

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