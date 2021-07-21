Супруга британского принца Гарри Меган Маркл известна прежде всего как актриса, исполнившая одну из центральных ролей в популярном сериале "Форс-мажоры". Однако ей потребовались долгие годы, чтобы получить эту роль. До этого будущая герцогиня Сассекская не брезговала съемками в развлекательных шоу и даже рекламе чипсов и пива. Об этом пишет королевский писатель Эндрю Мортон в своей книге "Меган: принцесса Голливуда".

Пока Меган пыталась стать известной актрисой, ее супруг, Трэвор Энгельсон, построил успешную карьеру кинопродюсера. Они познакомились в 2004 году, а в 2011 они поженились. Их брак казался счастливым, но Меган была "очень разочарована тем", что муж не приглашал ее в свои проекты и не помогал ей получить желаемые роли в Голливуде.

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Пока Маркл снималась в развлекательном шоу Deal or No Deal, Тревор работал над комедией "Лицензия на свадьбу" с Робином Уильямсом в главной роли. Меган надеялась, что ей дадут хоть самую маленькую эпизодическую роль.

Этого так и не случилось, все роли, на которые она подходила, раздали более опытным актрисам. Это стало главным источником конфликта между Меган и Энгельсоном, пишет Мортон.

Меган постоянно наседала на Тревора с просьбой помочь ей заполучить роль. В конце концов ее взяли в сериал "Форс-мажоры", который пользовался успехом у зрителей, а Меган получила некоторую известность.

Карьера Маркл пошла в году, но ее брак начал разваливаться. В 2013 году супруги расстались почти полюбовно, остыв друг к другу и устав от неудачного двухгодичного брака.

Сейчас Трэвор Энгельсон снова женат, его супруга ожидает второго ребенка. Он продолжает работать в Голливуде в качестве кинопродюсера.

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Знатоки королевской семьи считают, что Букингемский дворец начал "войну" против Меган Маркл, которая втаскивает принца Гарри в один медиапроект за другим. Большинство из них так или иначе связаны с откровениями относительно закулисья британской королевской семьи. Так недавно Гарри объявил, что пишет "правдивые мемуары".

Напомним, что 4 июня 39-летняя Меган Маркл родила принцу Гарри второго ребенка - девочку, которую назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.