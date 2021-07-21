Бывший вице-министр внутренних дел Молдовы Геннадий Косован и бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат устроили драку в прямом эфире на молдавском телевидении. Об этом сообщает местное издание Newsmaker.

Началось все с того, что Тофилат назвал Косована "недоноском", а тот в ответ окатил его стаканом воды. Тофилат двинул своему оппоненту кулаком по лицу, набросился на него и повалил на пол. В этот момент прямой эфир был прерван, но судя по всему, победила молодость. На видео драка в самом конце.

По словам одного из гостей программы, члена партии "Альянс за объединение румын" Дорина Киртоакэ, в студию пришлось вызывать скорую помощь.

Несмотря на потасовку и конфликтовали политические оппоненты недолго. После эфира они пожали друг другу руки. Фотографии примирения выложил в Facebook телеведущий Дмитрий Мишин.

Напомним, что на днях во время обсуждения тарифов на газ в эфире одного из украинских телеканалов подрались народные депутаты. После того как экс-министр Павел Розенко заявил, что команда президента Владимира Зеленского не сдержала обещания о снижении тарифов, на него напал "Слуга народа" Юрий Камельчук.