Международный валютный фонд в Украине приступил к реализации рассчитанного до 2023 года проекта "Продолжение налогово-бюджетных реформ". Проект финансируется Евросоюзом.

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

Новый проект … поможет усовершенствовать налогово-бюджетное администрирование в Украине и повысить прозрачность и подотчетность в сферах управления госфинансами и сбором налогов.

Так, например, проект поможет привести фискальные институты в соответствие с современными международными практиками и поспособствовать экономическому росту и развитию страны. Речь также идет о модернизации бюджетного процесса, совершенствовании сбора налогов и основных функций администрирования налогов.

Пандемия создает проблемы для управления экономикой и устойчивого развития во всем мире. С помощью таких проектов Европейский Союз и его партнеры помогают обеспечить надлежащий уровень готовности экономических институций Украины для стабильного и справедливого восстановления.

По словам заместителя директора-распорядителя МВФ Антуанет М. Сайех, на сегодняшний день Украина - один из основных бенефициаров помощи МВФ по вопросам развития потенциала.

Мы рады возможности еще больше расширить нашу поддержку этой стране в пределах партнерских отношений с Европейским Союзом. Целью этого проекта является совершенствование управления бюджетными ресурсами в Украине и содействие экономической стабильности и инклюзивному росту.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.

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