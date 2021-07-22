В Украину снова идет потепление [ Редактировать ]
В воскресенье в Украину придет потепление. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +31 в восточных областях и до +29 - в западных.
Несмотря на то, что 25 июля будут дожди и грозы во Львовской, Закарпатской и Волынской областях, температура воздуха в западных регионах поднимется. Днем будет +25+29, а ночью +12+15.
На юге и востоке страны днем потеплеет до +31. В центральных и северных областях днем будет +26+28, а ночью +14+17.
26 июля погода также будет теплая, хотя на западе страны передают дожди.
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