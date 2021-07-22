ПриватБанк разрешил денежные переводы по номеру телефона [ Редактировать ]
Источник: ПриватБанк
Государственный "ПриватБанк" объявил о запуске новой функции в приложении "Приват24". В нем стали доступны денежные переводы по номеру телефона. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
В банке нововведение объясняют тем, что мало кто знает наизусть номера банковских карточек или IBAN, а вот собственный мобильный номер помнят все.
Сервис позволяет осуществлять переводы в гривне с карты любого украинского банка на карту любого банка, но обе карты должны быть зарегистрированы в "Приват24". Комиссия такая же, как и при обычных переводах по номеру карты.
Чтобы сделать перевод, достаточно лишь указать номер телефона получателя. Правда, банк получателя должен быть подключен к платформе. Получателей, которые уже подключились к сервису, можно выбирать прямо из списка контактов на телефоне - в приложении "Приват24" предусмотрена интеграция контактной книги с обозначением клиентов, уже подключились к сервису переводов по телефону.
Перевод происходит через международную сеть Visa Direct. Привязка номера карты к номеру телефона сохраняется как защищенный токен. Это делает переводы еще более безопасными, ведь никто, кроме банка, не имеет доступа к личным данным пользователей. Переводы проводятся в онлайн-режиме, а деньги поступают моментально.
Ранее "Подробности" сообщали, что ПриватБанк в разы поднял комиссию за перевод средств с помощью "Приват24".
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