В четверг, 22 июля, в Киеве после реконструкции открыли Центральный автовокзал.

Вокзал оборудован отелем, который расположен на третьем этаже. В здании автовокзала на всех трех этажах работают эскалаторы.

На стенах и колонах остались мозаики, которые украшали здание еще с советских времен.

По словам директора управляющей компании, ремонтные работы обошлись в 100 млн гривен, а государство получило от приватизации 230 млн гривен.

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Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о намерении превратить вокзалы Украины в торгово-развлекательные комплексы. Шесть украинских вокзалов перейдут в концессию (договор между государством и предпринимателем).

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