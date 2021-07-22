В четверг, 22 июля, суд избрал меру пресечения женщине, которая днем ранее ограбила отделение "Укрсиббанка" на столичной Оболони. Об этом стало известно в ходе заседания суда.

Так, суд поддержал ходатайство стороны обвинения и отправил подозреваемую под стражу.

Задержанная женщина будет находиться под стражей 60 дней. Из зала суда подозреваемая отправится сразу в следственный изолятор.

Судья постановил: ходатайство .... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Отправить в СИЗО. Сроком на 60 дней до 18 сентября 2021 года включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению.

Напомним, что женщина зашла в банк на Автозаводской, бросила "Коктейль Молотова", достала пистолет и потребовала деньги. Работники банка деньги отдали, но на выходе из банка женщину уже ждала полиция.

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