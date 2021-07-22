У жителя Николаевской области обнаружили более 40 килограммов каннабиса. Общая стоимость изъятых наркотических веществ составляет около 8 млн гривен, сообщает пресс-служба МВД.

"Правоохранители провели у 37-летнего жителя Нового Буга санкционированные обыски ... на территории домовладения мужчины обнаружили насаждения конопли высотой около 1,5 метра, которые были тщательно обработаны и ухожені, а в самом доме - 18 ведер, наполненных уже готовым к употреблению каннабисом",- говорится в сообщении.

Отмечается, что общий вес нарковеществ составляет около 40 кг, стоимость которых по ценам "черного" рынка составляет около 8 млн гривен.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УК. Санкция предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Все изъятое полицейские направят на экспертизу, в ближайшее время мужчине будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что сотрудники СИЗО торговали наркотиками на работе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.