В пгт Маневичи Волынской области сын убил собственную мать на следующий же день после возвращения из тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Об обнаружении трупа в Маневичах в полицию сообщили в полдень 22 июля. 63-летняя местная жительница лежала на собственном дворе без признаков жизни. Следователи выяснили, что причиной ее смерти стали многочисленные ушибы и синяки.

Почти сразу же нашелся и подозреваемый - 36-летний сын погибшей. Лишь накануне он вернулся из тюрьмы, где отбывал срок за убийство отца. В 2017 году он забил родителя до смерти, но освободился досрочно.

Отпираться мужчина не стал и признался, что утром у него с матерью возник конфликт, который перерос в драку.

Мужчина вооружился палкой и начал избивать свою мать. Потом вытащил ее на улицу, а сам заперся в доме. Потеряв сознание, от полученных травм пенсионерка скончалась.

Злоумышленника задержали, его будут судить по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. Ему грозит от семи до десяти лет заключения.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Луцке мужчина топором убил жену и собственную дочь.