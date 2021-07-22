На Волыни мужчина отсидел за убийство отца, а после выхода из тюрьмы убил и мать (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В пгт Маневичи Волынской области сын убил собственную мать на следующий же день после возвращения из тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Об обнаружении трупа в Маневичах в полицию сообщили в полдень 22 июля. 63-летняя местная жительница лежала на собственном дворе без признаков жизни. Следователи выяснили, что причиной ее смерти стали многочисленные ушибы и синяки.
Почти сразу же нашелся и подозреваемый - 36-летний сын погибшей. Лишь накануне он вернулся из тюрьмы, где отбывал срок за убийство отца. В 2017 году он забил родителя до смерти, но освободился досрочно.
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