Украина разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на 500 млн долларов с погашением 21 мая 2029 года. Он увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что довыпуск прошел с доходностью 6,3% и ценой предложения при дополнительном размещении 103.493%.

"Финальная книга заявок размером 1,7 млрд долларов США позволила достичь сужения спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 базисных пунктов по сравнению с доходностью при первичном размещении облигаций в размере 1,25 миллиардов долларов США в апреле этого года", - рассказали в Минфине.

Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 27 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что транш Украине от ЕС привязали к судебной реформе.

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