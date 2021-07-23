В австралийском Сиднее объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавирусной болезни. Местные власти просят срочно перенаправить вакцины в штат, сообщает The Guardian.

Премьер-министр штата Глэдис Бережиклян заявила, что в Новом Южном Уэльсе за сутки было зафиксировано 136 новых случаев COVID-19.

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"Заседание кризисного кабинета правительства Нового Южного Уэльса собралось сегодня утром в 8:00, главный врач штата и его команда сообщили нам, что ситуация, которая существует сейчас, а именно вокруг юго-западного, а теперь и западного Сиднея, считается чрезвычайной ситуацией",- сказала она.

Чиновник отметила, что в штате необходимо срочно создать "стратегию вакцинации населения в юго-западной части Сиднея", чтобы предотвратить вспышку коронавируса в других штатах.

Она также добавила, что несмотря на ведение более жестких карантинных ограничений, остановить распространение штамма "Дельта" так и не удалось.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ обнародовали условие окончания пандемии.

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