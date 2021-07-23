В Украине за последние полгода значительно ускорилась инфляция. С начала года по конец июня цены выросли на 6,4%, а в годовом измерении (июнь 2021 к июню 2020) инфляция достигла почти двузначного уровня (9,5%), значительно опередив рост минимальных социальных стандартов. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.

"В первой половине 2021 года зафиксирован резкий рост цен и тарифов на ряд товаров и услуг первой необходимости. С начала года по конец июня цены выросли на 6,4%. За аналогичный период прожиточный минимум увеличился лишь на 4,8% (с 2189 грн до 2294 грн), минимальная пенсия - также на 4,8% (с 1769 грн до 1854 грн). Это прямой путь к обнищанию людей. Причём больше всего пострадают самые уязвимые категории населения – пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные граждане", - отметил народный депутат.

По его словам, ускорение инфляции обусловлено, в первую очередь, подорожанием коммунальных услуг, продуктов питания, транспортных и других жизненно необходимых товаров и услуг. Так, коммунальные услуги в июне к аналогичному периоду 2020 выросли на 36,4%, электроэнергия стала дороже на 36,6%, а природный газ – на 175,3%. Среди продуктов питания больше всего подорожало подсолнечное масло на 80,3%, сахар – на 70,1%, хлеб – на 16,1%, яйца – на 12,6%.

"Опережающий рост инфляции над базовыми социальными стандартами приводит к увеличению бедности: в прошлом году она достигла почти 50%, в этом году – может быть ещё выше. Но власть это не особо волнует. Правительство до сих пор не приняло действенных мер для сдерживания инфляции", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Политик добавил, что для обуздания инфляции и роста социальной защиты граждан нужны масштабные решения по снижению НДС на социальные продукты питания и уменьшение тарифов на коммунальные услуги.

"Наша фракция разработала реальные предложения, принятие которых остановит кризисные явления в экономике и даст возможность повысить социальную защиту граждан", - резюмировал Сергей Левочкин.