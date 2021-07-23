В Николаевской области на полигоне Широкий лан случилось происшествие. Во время учений Cossack Mace-2021 из танка случайно был обстрелян населенный пункт. Об этом сообщили в военной прокуратуре Южного региона.

Правоохранители заявили, что в ходе стрельб военнослужащими 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы с танков Т-64 в движении несколько снарядов разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства. Обошлось без пострадавших.

По данному инциденту уже открыто уголовное производство из-за халатного отношения к службе. Сейчас идет проверка.

Отметим, что на данный момент сообщение исчезло с сайта прокуратуры, поэтому прокуроры Николаевской области официально подтвердили сайту "Сегодня" ЧП, и что выстрел был произведен из танка, который находился в движении. Также в специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона нам подтвердили, что действительно был факт попадания танкового снаряда на территорию частного домовладения.

Ранее было опубликовано видео "обстрела" Россией британского эсминца в Черном море.